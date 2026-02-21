El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 19 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 54% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas agradables hará que el tiempo sea muy placentero.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de bienestar en el ambiente.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.
El orto se producirá a las 07:59, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso será a las 19:03, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el tiempo en familia o con amigos, ya que las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de la vida al aire libre.
En resumen, Lucena disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de las bellezas naturales de la región, aprovechando al máximo el buen tiempo que se presenta hoy.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.
