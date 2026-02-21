El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 10 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que alcance los 21 grados a las 16:00 horas, lo que indica un día cálido. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 15 grados hacia las 20:00 horas. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 75% a primera hora y disminuyendo hasta un 40% en las horas más cálidas. Esta reducción en la humedad, combinada con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo, lo que es propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas.
En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Durante las primeras horas, la velocidad del viento será moderada, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando su máxima de 35 km/h a las 11:00 horas. Esto podría generar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.
No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los habitantes de Lora del Río realicen sus actividades cotidianas sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado.
El orto se producirá a las 08:04 horas y el ocaso a las 19:07 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.
