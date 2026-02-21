El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 19 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas mínimas se sitúen en torno a los 6 grados a las 5 de la mañana. A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 9 de la mañana.
Durante la tarde, el termómetro ascenderá notablemente, alcanzando un máximo de 19 grados a las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 28% y el 57%, lo que sugiere un ambiente relativamente seco y cómodo para las actividades al aire libre. La humedad será más alta en las primeras horas del día, pero disminuirá a medida que las temperaturas aumenten.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 30 km/h a las 5 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y agradable por la tarde.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La ausencia de nubes y la claridad del cielo permitirán que los rayos del sol calienten la ciudad, haciendo de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.
En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al exterior, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre la hidratación y protección solar, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Rubi, entrenador del Almería, desafía al Córdoba CF: 'Pensamos que podemos ganarles, el año pasado lo hicimos dos veces
- El antiguo cine Córdoba del Sector Sur, cada vez más cerca de ser un espacio comercial
- El alcalde de Córdoba reestructura su gobierno para reforzar la respuesta ante emergencias y la gestión de fondos europeos
- El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico
- Burger King abrirá un nuevo restaurante en Cabra con una inversión superior al millón de euros