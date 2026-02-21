El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 19 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas mínimas se sitúen en torno a los 6 grados a las 5 de la mañana. A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 9 de la mañana.

Durante la tarde, el termómetro ascenderá notablemente, alcanzando un máximo de 19 grados a las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 28% y el 57%, lo que sugiere un ambiente relativamente seco y cómodo para las actividades al aire libre. La humedad será más alta en las primeras horas del día, pero disminuirá a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 30 km/h a las 5 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y agradable por la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La ausencia de nubes y la claridad del cielo permitirán que los rayos del sol calienten la ciudad, haciendo de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al exterior, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre la hidratación y protección solar, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.