El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , y se espera que a lo largo del día alcance un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa comenzará en un 76% en la madrugada, disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 69% hacia la noche. Esto indica que, aunque el ambiente será seco, se mantendrá una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.
En cuanto al viento, se registrará una dirección predominante del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia el mediodía, alcanzando rachas de hasta 21 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.
No se prevén precipitaciones en ninguna parte de la jornada, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.
Los periodos de temperatura más frescos se experimentarán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, con mínimas que rondarán los 9 grados . Sin embargo, a medida que avance el día, la temperatura se elevará, alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo ideal para paseos y actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del sol y el aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar esta jornada para realizar actividades al exterior, ya que las condiciones meteorológicas serán óptimas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.
