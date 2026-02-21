El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo a las 04:00, con 9 grados. A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 10 grados, y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 21 grados a las 15:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 59% y bajará a un 45% hacia el final de la tarde.

El viento, que soplará principalmente del noreste durante la mañana, tendrá velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h. A medida que el día avanza, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sureste, aumentando su velocidad hasta alcanzar rachas de hasta 30 km/h hacia las 23:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

El orto se producirá a las 08:05 y el ocaso a las 19:10, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados hará de este un día propicio para salir a caminar, practicar deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.