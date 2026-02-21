El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 7 grados a las 6 de la mañana. A medida que avance la mañana, se alcanzarán los 11 grados a las 9 de la mañana, y se espera que el termómetro continúe subiendo, alcanzando los 19 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento de temperatura será especialmente notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que se registren los valores más altos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo hasta un 36% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Predominarán las direcciones del oeste y suroeste, lo que aportará una brisa fresca y agradable, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h, lo que no representará un inconveniente significativo para las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos o actividades deportivas, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo.

El orto se producirá a las 07:57 y el ocaso será a las 19:00, lo que proporcionará un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.