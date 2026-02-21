El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Isla Cristina, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 11 grados, que irán subiendo a medida que avance la mañana. Para el mediodía, se espera que el termómetro marque hasta 18 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 15 grados al caer la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a un 77% al final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco y cómodo, se sentirá un poco más fresco al caer la tarde, especialmente con la brisa que se espera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los habitantes y visitantes de Isla Cristina aprovechen al máximo el día.

Con un amanecer a las 08:10 y un ocaso a las 19:15, los habitantes de Isla Cristina podrán disfrutar de una jornada prolongada de luz solar, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. En resumen, se prevé un día espléndido en Isla Cristina, perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.