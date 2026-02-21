El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.
A partir del mediodía, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 41% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.
El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 15 km/h en la tarde. Esta brisa fresca será un alivio ante el calor que se espera en las horas más cálidas. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y este, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente.
No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Huelva pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
El ocaso se producirá a las 19:14, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar en un cielo despejado. Este fenómeno natural, junto con las temperaturas agradables, hará que la tarde sea perfecta para paseos y reuniones al aire libre.
En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 20 grados , y un viento suave del norte, los habitantes podrán aprovechar al máximo este día sin preocuparse por la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.
