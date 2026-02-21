El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en comparación con las temperaturas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el calor se sienta más intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con valores que comenzarán en un 75% y disminuirán a lo largo del día, se prevé que la atmósfera se sienta más cómoda a medida que la humedad descienda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la humedad será más baja por la tarde, las temperaturas más altas podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más calurosa.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 15 km/h. Estos vientos aportarán un ligero alivio a las temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de un cielo despejado y una brisa suave hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Los ciudadanos pueden disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre. Con temperaturas agradables, un cielo despejado y vientos suaves, es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo. Se aconseja a todos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.