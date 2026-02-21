El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 21 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque cifras más cálidas, ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para un ligero descenso en la temperatura hacia la noche, cuando se prevé que baje a unos 11 grados.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, volviéndose más confortable a medida que avanza el día.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección sur, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.
En resumen, Écija disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento ligero que hará que la jornada sea placentera. Es un momento propicio para salir, disfrutar de un paseo o realizar actividades recreativas, aprovechando el buen tiempo que se presenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Rubi, entrenador del Almería, desafía al Córdoba CF: 'Pensamos que podemos ganarles, el año pasado lo hicimos dos veces
- El antiguo cine Córdoba del Sector Sur, cada vez más cerca de ser un espacio comercial
- El alcalde de Córdoba reestructura su gobierno para reforzar la respuesta ante emergencias y la gestión de fondos europeos
- El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico
- Burger King abrirá un nuevo restaurante en Cabra con una inversión superior al millón de euros