El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 21 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque cifras más cálidas, ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para un ligero descenso en la temperatura hacia la noche, cuando se prevé que baje a unos 11 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, volviéndose más confortable a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección sur, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En resumen, Écija disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento ligero que hará que la jornada sea placentera. Es un momento propicio para salir, disfrutar de un paseo o realizar actividades recreativas, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

