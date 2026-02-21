El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados hacia las 13:00, y continúe ascendiendo hasta llegar a un máximo de 21 grados a las 16:00. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también experimentará variaciones a lo largo del día. Comenzando en un 74% a la medianoche, se espera que descienda hasta un 35% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor más pronunciada. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 67% hacia las 19:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:10.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 07:00. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, con un pronóstico de probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables que alcanzarán un máximo de 21 grados, y un viento moderado del noreste. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el parque, realizando deporte o simplemente disfrutando del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.