El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.
Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 19°C a 20°C. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15°C hacia el final del día.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad será alta, alcanzando un 79%, pero a medida que avance el día, se espera que esta cifra disminuya, rondando el 36% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más llevadera, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h. Durante la mañana y la tarde, el viento será más constante, lo que ayudará a refrescar el ambiente. Sin embargo, hacia la noche, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos o encuentros familiares. El sol saldrá a las 08:01 y se pondrá a las 19:04, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural.
En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea ideal para salir y disfrutar del aire libre. Se recomienda aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas serán propicias para diversas actividades.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.
