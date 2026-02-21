El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el ocaso, que se espera para las 19:10. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán agradables.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un inicio fresco con valores alrededor de 10 grados a las 00:00 y 01:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 12 grados a las 09:00 y 13 grados a las 10:00. Durante la tarde, se espera que el termómetro marque un máximo de 21 grados a las 15:00 horas, lo que proporcionará un ambiente cálido y confortable. Sin embargo, hacia el final de la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a un 67% a las 01:00 y 02:00. A lo largo del día, se espera que la humedad continúe bajando, alcanzando un 50% a las 09:00 y un 46% a las 10:00, lo que contribuirá a una sensación de mayor calidez.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que no debería causar inconvenientes para las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un buen tiempo.

En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día espléndido en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.