El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a las 10:00 y continúe su ascenso, alcanzando los 14 grados a las 11:00 y 16 grados a las 12:00. La tarde será cálida, con temperaturas que llegarán a los 20 grados a las 16:00, lo que sugiere un tiempo propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa en la mañana se sitúa en un 76%, disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 54% a las 10:00 y un 46% a las 11:00. Esta disminución en la humedad, combinada con el cielo despejado, hará que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 10 km/h en la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 21 km/h a las 15:00, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Cartaya, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 19:14, ofreciendo un hermoso espectáculo visual al final del día, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de los colores del ocaso.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse al sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.