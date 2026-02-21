El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que llegue a los 20 grados. Este incremento en la temperatura será especialmente notable en las horas centrales del día, lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio refrescante durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos en la comunidad.

El orto se producirá a las 08:04 y el ocaso será a las 19:08, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, los habitantes de Carmona pueden aprovechar al máximo esta jornada, ya sea para realizar actividades deportivas, paseos familiares o simplemente disfrutar de la belleza del entorno.

