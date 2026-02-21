El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19°C hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a un 61% al caer la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será más pronunciada en las horas de la tarde y la noche, especialmente con la llegada del ocaso a las 19:09.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 8 y 26 km/h, predominando del noreste. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta estas condiciones, ya que el viento puede ser un factor a considerar para la comodidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos o cualquier evento que se tenga programado.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.