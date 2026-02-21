El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales, donde se espera que el calor sea más intenso. Por la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, pero a medida que avance el día, se sentirán más cálidas, lo que invitará a salir y disfrutar del aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que el día avanza, alcanzando un 27% en las horas de mayor calor. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente sea bastante seco, lo que puede resultar en una sensación de calor más intensa durante las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h, predominando direcciones del noreste y este. Este viento ligero ayudará a mitigar un poco el calor, especialmente en las horas más cálidas del día, proporcionando un alivio agradable.
No se esperan lluvias en ninguna parte del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.
El orto se producirá a las 07:59, y el ocaso será a las 19:03, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.
