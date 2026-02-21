El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 grados a las 8:00, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Al mediodía, se espera que el termómetro alcance su punto máximo, llegando a los 21 grados, lo que será ideal para disfrutar de un almuerzo al aire libre o un paseo por el campo. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 14 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 51% por la noche. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta cómodo, sin la sensación de bochorno que a veces acompaña a días soleados. Sin embargo, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h. Predominará la dirección noreste, lo que aportará una brisa fresca y agradable, especialmente en las horas de mayor calor. Este viento será un alivio para quienes decidan salir a disfrutar del día, ya que ayudará a moderar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el tiempo inestable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy es ideal para disfrutar de un día soleado y despejado, con temperaturas agradables y una brisa refrescante. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.

