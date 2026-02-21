El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 10 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que se mantenga en torno a los 9 grados hasta las 07:00 horas. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 11 grados a las 08:00 y llegando a los 12 grados a las 09:00. El mediodía traerá consigo un ligero aumento, alcanzando los 15 grados a las 11:00 y 17 grados a las 12:00. La temperatura máxima del día se prevé que llegue a los 21 grados a las 15:00 horas, lo que hará que la tarde sea especialmente cálida y propicia para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% a las 00:00 y descendiendo a un 53% a las 08:00. A medida que la temperatura aumenta, la humedad también disminuirá, alcanzando un 41% a las 14:00. Esto sugiere que el ambiente será seco y cómodo, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad recreativa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Esta brisa será refrescante y contribuirá a la sensación de bienestar en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los ciudadanos de Bormujos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

El orto se producirá a las 08:06 y el ocaso a las 19:10, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.