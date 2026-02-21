El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 8 grados , descendiendo ligeramente a 7 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a las 12:00, y continúe ascendiendo hasta llegar a un máximo de 19 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura será especialmente notable en las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, la humedad se sitúa en torno al 51%, aumentando ligeramente hasta el 56% en las horas de la tarde. Sin embargo, a pesar de este aumento, las condiciones seguirán siendo cómodas, gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevé lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá que los habitantes de Bailén realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

En cuanto a la puesta de sol, se espera que ocurra a las 19:00 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados a las 20:00 y bajando a 11 grados hacia la medianoche. La noche se presentará fresca, pero sin la presencia de nubes que puedan obstaculizar la vista del cielo estrellado.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y un viento suave hará que la jornada sea perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la ciudad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.