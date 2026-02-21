El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 17°C durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque los valores más altos. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 11°C hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo a un 29% en las horas de la tarde. Esto sugiere que el ambiente será relativamente seco, lo que puede resultar en una sensación térmica más cálida durante las horas más soleadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a 19 km/h en las horas siguientes. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con rachas de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Baeza podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

El orto se producirá a las 07:56, brindando a los ciudadanos la oportunidad de comenzar el día con luz natural, mientras que el ocaso se espera para las 18:59, marcando el final de una jornada que promete ser agradable y soleada. En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.