El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura al amanecer se sitúa en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a media mañana. Durante la tarde, la temperatura seguirá en ascenso, llegando a un máximo de 19 grados , lo que proporcionará un tiempo cálido y confortable. Sin embargo, al caer la tarde, se anticipa un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo a un 36% durante las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque la combinación de sol y temperaturas agradables hará que el tiempo sea muy placentero.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 22 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Este viento suave será un complemento perfecto para el tiempo cálido, haciendo que la sensación térmica sea aún más agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Baena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 07:59 y el ocaso será a las 19:02, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, hoy será un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Baena, con un tiempo que invita a aprovechar cada momento bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.