El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 9 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 78%, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero que se tornará más confortable conforme se acerque la tarde.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera. Durante la mañana, se registrarán rachas de viento de hasta 18 km/h, pero se espera que estas disminuyan a medida que el día avance, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y apacible.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

La salida del sol se producirá a las 08:11, brindando un hermoso amanecer que se podrá apreciar en todo su esplendor. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 19:15, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos suaves, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.