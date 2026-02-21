El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta en Arahal con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un incremento notable, alcanzando los 21 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico será especialmente notorio entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su máximo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 38% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Arahal pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy se caracteriza por un ambiente soleado, temperaturas agradables y vientos suaves, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. La combinación de estos factores meteorológicos promete un día placentero para todos los residentes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.