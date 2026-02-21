El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los habitantes de la localidad.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y los 20 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 20 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable a partir de las 10 de la mañana, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados. La tarde será la más cálida, ideal para actividades al aire libre, ya que se prevé que la temperatura alcance su punto máximo hacia las 16 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 31% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 14 km/h. Este viento suave será un complemento perfecto para las temperaturas agradables, haciendo que la sensación térmica sea aún más placentera.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión familiar en el parque.

El orto se producirá a las 07:58, y el ocaso será a las 19:01, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. En resumen, Andújar disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre y aprovechar al máximo el tiempo en familia o con amigos.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.