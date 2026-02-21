El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo hasta un 37% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 13 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 9 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre después del ocaso, que ocurrirá a las 19:12.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día soleado para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.