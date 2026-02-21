El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo a un 60% hacia el mediodía. Esto indica que, aunque el ambiente será seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la tarde avance, la humedad podría aumentar ligeramente, pero no se prevén condiciones que generen incomodidad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, evitando que el calor se sienta excesivo durante las horas más cálidas. Las ráfagas máximas alcanzarán hasta 17 km/h, lo que es bastante manejable y no debería afectar las actividades diarias.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Aljaraque pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados, y el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:14.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.