El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas de la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 09:00 horas.

La jornada se caracterizará por un ambiente cálido y agradable, con temperaturas que irán en ascenso hasta llegar a un máximo de 21 grados alrededor de las 16:00 horas. Este aumento de temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 70% a las 00:00 horas y descenderá hasta un 40% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h a las 12:00 horas. Este viento moderado será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente fresco y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de La Algaba pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que el sol se ponga a las 19:09 horas, ofreciendo un hermoso atardecer que culminará un día espléndido.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados a las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento suave que hará de este un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.