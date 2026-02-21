El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en comparación con las temperaturas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el termómetro marque 12 grados a media tarde, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con un tiempo templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 29% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de calor será agradable y no excesivamente húmeda, lo que es ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 13 km/h. Estas condiciones de viento no solo ayudarán a refrescar el ambiente, sino que también contribuirán a la dispersión de cualquier posible contaminación en el aire, garantizando una buena calidad del mismo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado y soleado. Esta ausencia de lluvias permitirá que los habitantes de Alcalá la Real realicen sus actividades cotidianas sin preocuparse por el tiempo adverso.

La salida del sol se producirá a las 07:57, y el ocaso será a las 19:01, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.