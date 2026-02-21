El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 21 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% al amanecer y descendiendo hasta un 42% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será confortable, sin la incomodidad que a veces puede generar un alto nivel de humedad. Los vientos serán suaves, predominando del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Esta brisa ligera contribuirá a que la temperatura se sienta aún más placentera, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, como paseos por el parque o eventos familiares. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Alcalá de Guadaíra.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12 grados, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno. El ocaso se producirá a las 19:09, marcando el final de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.