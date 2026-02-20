El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 20 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad con intensidad. A las 8:05, el sol saldrá, marcando el inicio de un día que promete ser agradable y soleado.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 6 y los 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00, descendiendo a 6 grados a las 05:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 18 grados a las 16:00. Este ascenso térmico será bien recibido por los habitantes, quienes podrán disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente primaveral.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% a las 00:00 y descendiendo a un 41% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo a medida que las temperaturas aumenten. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para pasear por el parque, disfrutar de un café en las terrazas o realizar actividades deportivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h a las 11:00. Aunque el viento será notable, no se espera que cause inconvenientes significativos, y podría incluso ofrecer un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que será un día completamente seco y soleado.

En resumen, el 20 de febrero de 2026, El Viso del Alcor disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza del entorno y aprovechar al máximo el tiempo favorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.