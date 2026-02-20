El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día fresco al inicio, ideal para actividades al aire libre, que se tornará más cálido conforme avance el día. La sensación térmica será agradable, especialmente en las horas centrales, cuando el sol esté en su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 42% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la humedad será notable al inicio del día, se tornará más confortable a medida que las temperaturas suban, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más seco y placentero.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando su máximo a las 10:00 y 11:00, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, no debería representar inconvenientes para las actividades al aire libre, sino que podría ser un alivio ante el calor que se espera.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o cualquier evento al aire libre.

El orto se producirá a las 08:05 y el ocaso a las 19:08, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para aprovechar el día. En resumen, Utrera disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.