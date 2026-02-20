El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 77% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 56% durante la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 18 km/h en la tarde. Este viento suave será un alivio, especialmente durante las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante que hará más placentera la experiencia al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la arquitectura de Úbeda sin inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:57, momento en el que el cielo podría adquirir tonalidades cálidas, ofreciendo un espectáculo visual digno de ser apreciado.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es un día perfecto para disfrutar de paseos, visitas culturales o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.