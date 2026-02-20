El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, alcanzando los 9 grados hacia las 09:00. A medida que avance la jornada, se espera que el termómetro suba, alcanzando los 18 grados en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un tiempo templado y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 22:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 36% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, aunque en general el viento no será un factor perturbador.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o cualquier evento al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta como una jornada soleada y templada, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece este 20 de febrero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.