El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, sin indicios de precipitaciones, lo que es ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán a lo largo del día, comenzando en torno a los 9 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este rango térmico sugiere un ambiente fresco en las primeras horas, pero se tornará más cálido conforme avance el día, especialmente durante las horas centrales. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 36% en las horas de la tarde. Esta disminución en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más agradable, favoreciendo la comodidad al salir. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 84% al final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, aunque es recomendable tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

La salida del sol está programada para las 08:06, mientras que el ocaso se producirá a las 19:08, lo que brinda a los habitantes de San Juan de Aznalfarache un día largo y luminoso para disfrutar. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para salir a pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en los espacios públicos. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y cielos despejados que invitan a aprovechar al máximo el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.