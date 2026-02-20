El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 19 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el sol brille con fuerza. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 33% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, haciendo que el tiempo sea más soportable antes de que el calor se intensifique.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 08:07 y el ocaso a las 19:08, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, La Rinconada disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, perfecto para aprovechar al máximo el fin de semana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.