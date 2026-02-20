El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 61% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 74% a media mañana. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera que la temperatura comience a ascender, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 18 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 9 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. A medida que avance la tarde, los vientos cambiarán a dirección norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Esto proporcionará una brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Puente Genil. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 9 de la noche. La humedad también aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:04.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.