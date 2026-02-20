El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 47% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco al inicio, la sensación térmica mejorará conforme el día progrese, especialmente con la llegada del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, la brisa será suave en general, lo que contribuirá a un ambiente agradable para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 3 grados, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea estar al aire libre después del ocaso, que ocurrirá a las 19:01.

En resumen, el tiempo de hoy en Priego de Córdoba será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche. La ausencia de precipitaciones y la suave brisa del norte harán de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o disfrutando de la gastronomía local en alguna terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.