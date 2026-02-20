El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que contribuirá a un ambiente agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán mínimas de 3 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba, alcanzando los 14 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 55% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero se tornará más confortable conforme se acerque el mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Predominarán las direcciones del norte y noreste, lo que podría aportar una ligera brisa fresca, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. Las rachas más intensas se registrarán alrededor del mediodía, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a quienes se desplacen por la ciudad como a aquellos que decidan disfrutar de la naturaleza en los alrededores.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se presenta como ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de un paseo, practicar deporte o simplemente relajarse bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.