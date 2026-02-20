El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 18 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 5 grados a las 6 y 7 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 12 y las 16 horas, cuando se prevé que el termómetro marque entre 14 y 18 grados, brindando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 45% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas, aumentando la comodidad a medida que la temperatura se eleva.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h alrededor de las 10 de la mañana. Este viento ligero a moderado será un alivio ante el calor, especialmente para quienes se encuentren realizando actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los residentes de Palma del Río pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 19:05 horas.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y un viento que aportará frescura. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.