El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Los Palacios y Villafranca, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados durante la madrugada. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento, alcanzando los 12 grados a media mañana y llegando a un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se registrarán las temperaturas más cálidas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con valores que comenzarán en un 67% por la mañana y descenderán a un 41% en las horas más cálidas, se espera que el ambiente se sienta más seco y cómodo a medida que el día avanza. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas abiertas. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que el tiempo sea más llevadero.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

