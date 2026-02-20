El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 6 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque entre 17 y 19 grados. Este ascenso térmico será notable, especialmente en la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su pico, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica será bastante agradable, sin la incomodidad que a veces puede generar un alto porcentaje de humedad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Osuna pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para aquellos que deseen disfrutar de paseos o actividades deportivas al aire libre.

El orto se producirá a las 08:03 y el ocaso a las 19:05, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura a la atmósfera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.