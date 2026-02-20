El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando a medida que avanza la mañana. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance los 18 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo a un 50% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será seco y soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, manteniendo el ambiente agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, practicar deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son favorables para disfrutar de la belleza del entorno natural.

