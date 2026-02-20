El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 32% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se anticipa una sensación de incomodidad por la humedad, lo que contribuirá a un día agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar una brisa refrescante. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 26 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para el desarrollo de diversas actividades.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:03, momento en el que el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día propicio para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un buen rato en compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.