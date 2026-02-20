El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 19 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 6 grados, aumentando a medida que avanza la mañana. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 45% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y baja probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 0% durante todo el día, hace que sea un momento propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.

El orto se producirá a las 08:10, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 19:12, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.