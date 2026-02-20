El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 50% durante la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a que el día se sienta más cálido y cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir tomen precauciones ante estas rachas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y de un sol radiante. La puesta de sol está prevista para las 19:00, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 11 grados por la noche. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para observar las estrellas.

No se prevén lluvias ni tormentas, lo que hace de este día una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados promete un día placentero para los habitantes de Martos.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.