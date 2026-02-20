El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los marcheneros durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable a partir del mediodía, cuando se espera que el calor se sienta con mayor intensidad. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Marchena se vistan en capas, permitiendo así adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo a un 70% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será seco y soleado, la sensación de frescura persistirá en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que avance el día, la disminución de la humedad contribuirá a que la temperatura se sienta más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas serán favorables durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.