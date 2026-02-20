El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 a 9 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 18 grados. Esta variación térmica sugiere que, aunque las mañanas serán frescas, la tarde ofrecerá un tiempo más cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo a un 36% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será fresco al inicio del día, la sensación de calor aumentará conforme avance la jornada, especialmente en las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día, y es recomendable tenerlo en cuenta si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La ausencia de lluvias también es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades recreativas o simplemente disfrutar de un paseo por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.