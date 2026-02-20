El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados a lo largo del día. En la mañana, se espera que la temperatura mínima se sitúe en torno a los 6 grados, alcanzando los 9 grados hacia las 9 de la mañana. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 18 grados a las 4 de la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 41% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance la jornada, brindando un ambiente más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, especialmente entre las 11 y las 12, donde se alcanzarán los 34 km/h. El viento soplará principalmente del noreste, lo que podría aportar una ligera sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los residentes de Mairena del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en familia.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.