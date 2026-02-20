El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 16 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 7 grados.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas, especialmente para aquellos que salgan temprano. A medida que el día avanza, la combinación de sol y temperaturas más altas hará que la sensación de calor sea más agradable.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en el ambiente. Este viento, aunque no será excesivamente fuerte, podría ser notable en áreas abiertas y en la periferia de la ciudad.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.
El orto se producirá a las 08:00, brindando luz natural a la ciudad, mientras que el ocaso se anticipa para las 19:02, ofreciendo una larga jornada de luz diurna. Este clima favorable es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques locales. En resumen, Lucena vivirá un día espléndido, perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.
